Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июня 2017, пятница, 18:30
+25°C
Завтра +23°C
+25°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,21
30. 06. 2017

Статкевич уведомил Мингорисполком о намерении провести собрание 3 июля

Источник фото: belapan.com

Оппозиционный политик Николай Статкевич передал в Мингорисполком уведомление о намерении провести праздничное собрание 3 июля в 14:00 на Октябрьской площади. Об этом политик сообщил 30 июня на своей странице в Facebook.

Свое намерение он аргументировал статьей 35 Конституции Беларуси и подписанными страной международными соглашениями.

При этом Николай Статкевич заявил, что в Беларуси нет легитимной процедуры реализации права на свободу митингов и демонстраций. «Поэтому, в соответствии с принятой в соседних странах практикой, сообщаю о нашем намерении провести 3 июля праздничное собрание за пять дней до его начала», — отметил он.
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Опрос радиослушателей дал неожиданные результаты. На первый же вопрос "Что вы в настоящий момент слушаете?" 98% опрошенных мужчин ответили: "Жену".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.