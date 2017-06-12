Статкевич уведомил Мингорисполком о намерении провести собрание 3 июля

Оппозиционный политик Николай Статкевич передал в Мингорисполком уведомление о намерении провести праздничное собрание 3 июля в 14:00 на Октябрьской площади. Об этом политик сообщил 30 июня на своей странице в Facebook.

Свое намерение он аргументировал статьей 35 Конституции Беларуси и подписанными страной международными соглашениями.

При этом Николай Статкевич заявил, что в Беларуси нет легитимной процедуры реализации права на свободу митингов и демонстраций. «Поэтому, в соответствии с принятой в соседних странах практикой, сообщаю о нашем намерении провести 3 июля праздничное собрание за пять дней до его начала», — отметил он.