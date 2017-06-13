Жизневскому присвоили звание Героя Украины

Президент Порошенко присвоил посмертно звание Герой Украины Михаилу Жизневскому - белорусу, который погиб во время Революции Достоинства. Также он вручил Звезду Героя Украины его родителям - Михаилу Петровичу и Нине Васильевне, сообщает пресс-служба президента.

"Он положил свою жизнь за нашу и вашу свободу", - сказал Петр Порошенко.

"Для нас Михаил - не иностранец, для нас Михаил - украинец в душе", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, ныне звание Герой Украины имеет чрезвычайно высокий статус, эту награду присваивают исключительно за заслуги на фронте в защите территориальной целостности и независимости Украинского государства.

Он поблагодарил от имени украинского народа родителей Михаила Жизневского за твердую позицию и твердое понимание, и выдержку в таких сложных условиях.

Напомним, присвоение иностранцам звания Герой Украины стало возможно после подписания Порошенко указа в мае.

Погибшему в 2014 году крымскому татарину присвоили Героя Украины

Источник: korrespondent.net