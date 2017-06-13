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13. 06. 2017

Молдова выдворила дипломатов РФ за вербовку - СМИ

Работавшие в Молдове сотрудники российского дипведомства были связаны с Главным разведывательном управлением Генштаба РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве и дипломатических кругах Молдовы.

Напомним, Молдова выдворила пятерых российских дипломатов 29 мая. Причину выдворения не сообщали.

Как утверждает издание, высланные дипломаты являются офицерами ГРУ, занимавшимися вербовкой людей для участия в военных действиях на востоке Украины.

"Россияне вербовали боевиков из Гагаузии, которых перед боями отправляли в тренировочный лагерь, который находится в Ростовской области", - говорится в сообщении.

По словам источников, нет точных данных о количестве завербованных граждан Молдовы.

Из Молдовы выслали сотрудника правительства РФ

Источник: korrespondent.net
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