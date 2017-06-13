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13. 06. 2017

Сдачу экзамена на права будут фиксировать на камеру

В сервисных центрах МВД со следующей недели вводятся новые экзаменационные билеты по правилам дорожного движения. Об этом сообщил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий во вторник, 13 июня.

"У нас запланировано на следующей неделе внедрение новых экзаменационных билетов", – сказал Криклий.

По его словам, результаты общественного обсуждения новых билетов по ПДД "бешенные": было получено более 110 тысяч различных замечаний и предложений. К этому процессу присоединились 11000 граждан из разных уголков Украины.

"И до конца года мы также обязательно запустим уже фиксацию экзаменов как теоретической, так и практической части экзаменов (на получение водительских удостоверений, – ред.) на камеры. Будем ликвидировать те коррупционные составляющие, на которые постоянно жаловались граждане, и надо будет забывать о какой-то даже теоретической возможности приобрести права, не имея знаний", – подчеркнул Криклий.

Напомним, с 28 апреля в Украине вступили в силу новые ПДД, которые вводят единые правила пересечения перекрестков с круговым движением. 

Источник: korrespondent.net
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