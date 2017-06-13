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13. 06. 2017

В ЕС начали процедуры против Польши из-за беженцев

Еврокомиссия запустила процедуры против Венгрии, Польши и Чехии из-за отказа принять беженцев согласно квотам ЕС, которые могут привести к санкциям против этих стран, говорится на сайте органа исполнительной власти Евросоюза.

Еврокомиссия неоднократно грозила Польше и другим странам мерами из-за беженцев, однако Варшава отвергает угрозы Брюсселя и заявляет, что и дальше не собирается принимать беженцев.

"Несмотря на неоднократные призывы, Чехия, Венгрия и Польша, нарушая законные обязательства еще не предприняли необходимые действия. В этой связи [...] комиссия решила запустить процедуры по предотвращению несоблюдения закона против этих трех стран", - сказано в нем.

В свою очередь замминистра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский заявил, что его страна намерена отстаивать в суде Евросоюза право не принимать беженцев.

"Польша готова к защите своих прав в Европейском суде",- цитирует его PAP.

Отметим, что в 2015 году Польша отказалась принять беженцев, объяснив это тем, что в стране находится много украинских мигрантов.

Источник: korrespondent.net
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