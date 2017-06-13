ООН: Призыв крымчан нарушает Женевскую конвенцию

В ООН заявили, что призыв жителей Крыма на военную службу в российской армии нарушает нарушает положения Женевской конвенции о защите гражданского населения в военное время. Об этом сказано в докладе о правах человека в Украине.

Как известно, в этом году Россия планирует призвать в армию из Крыма почти пять тысяч человек. Это на тысячу человек больше, чем в 2016 году.

"1 апреля 2017 года началась ежегодная кампания по призыву в армию Российской Федерации, которая, в случае крымчан, нарушает международный запрет на воинскую службу в вооруженных силах оккупирующей державы", - говорится в докладе.

В ООН отметили, что против жителя Крыма, который отказался служить в российской армии возбудили уголовное дело.

"Во время пресс-конференции 12 апреля военный комиссар Российской Федерации в Крыму заявил, что против жителя Крыма, который отказался служить в армии Российской Федерации было возбуждено уголовное дело", - сказано в документе.

В докладе уточняется, что это нарушает положения Женевской конвенции.

"В соответствии с четвертой Женевской конвенцией (статья 51), оккупирующая держава не может принуждать гражданских лиц на оккупированной территории служить в своих вооруженных силах или вспомогательных войсках", - подчеркивают в ООН.

Тем временем первые призывники из Крыма отправились служить в Россию. До этого они служили на территории полуострова.

Источник: korrespondent.net