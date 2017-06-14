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14. 06. 2017

США и РФ ведут переговоры по возврату российский дипсобственности

 
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США и Россия ведут переговоры по условиям возврата российской дипсобственности в Штатах, доступ к которой был ограничен, передает РИА Новости.
 
Напомним, администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за вмешательства в выборы и давления на американских дипломатов, работающих в России. Среди прочего, был закрыт доступ к двум жилым комплексам постоянного представительства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. 
 
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Тиллерсон уточнил, что в настоящее время диалог между РФ и США "ведется на нескольких уровнях".
 
"Что я называю стратегически крупными вопросами, можем ли мы работать в Сирии, как мы будем разрешать Украину, вопросы кибервмешательства − сейчас по этим вопросам ведется обсуждение на моем уровне с моими партнерами в МИД и иногда с доступом к Кремлю",− отметил он.
 
Госсекретарь добавил, что "есть длинный список вещей, которые русские называют "раздражителями".
 
"Мы отделили крупные вопросы от списка "раздражителей". Дачи находятся в этом списке. Эти дачи находились в российском владении с 1971 года. Они использовали их очень долгое время. То, над чем мы сейчас с ними работаем − на каких условиях мы сможем предоставить им вновь доступ (к этим дачам) для целей отдыха", − подчеркнул американский дипломат, добавив, что у США в этом списке также есть свои "раздражители", в частности аресты сотрудников посольства (США) в Москве.
 
Тиллерсон подчеркнул, что это "не бартер".
 
Ранее глава Госдепа США заявил, что отношения с Россией находятся на беспрецедентно низком уровне и продолжают ухудшаться.

Источник: korrespondent.net
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