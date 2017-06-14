В ЕС утвердили новые обозначения энергоэффективности товаров

Депутаты Европейского парламента проголосовали 13 июня в Страсбурге за принятие нового механизма, который позволит потребителям выбирать энергоэффективные товары для сокращения расходов на электроэнергию, передает Интерфакс-Украина.

Новая, более четкая шкала обозначений была принята подавляющим числом голосов европейских парламентариев. Она маркирована буквами от A до G и показывает энергетическую эффективность электробытовых приборов в соответствии с их технологическим совершенством.

В Европарламенте этот пункт повестки дня относят к числу наиболее значимых.

Ожидается, что с конца 2019 года, потребители увидят в магазинах первые этикетки, составленные на основании новой шкалы, без ныне действующего обозначения со знаками − "+": A+,A++ и т. д.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман отправил основателю SpaceX и Tesla Илону Маску официальное обращение по поводу проекта энергосбережения в Украине.

Источник: korrespondent.net