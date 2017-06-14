Париж и Лондон вместе будут бороться с терроризмом

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил 13 июня о решении Парижа и Лондона инициировать "конкретный план действий" по усилению борьбы с терроризмом.

"Мы решили идти вместе далее в работе над конкретным планом действий", − сказал Макрон в Париже на совместной пресс-конференции с британским премьером Терезой Мэй.

По его словам, одна из мер предусматривает подавление побуждений к проявлению ненависти и терроризма в интернете.

Мэй поддержала Макрона в том, что необходимо больше делать для борьбы с террористической угрозой в сети.

"Мы в Великобритании уже работаем с социальными сетями и их владельцами с тем, чтобы остановить распространение экстремистских материалов и вредоносной пропаганды, которые завладевают умами молодежи", − заявила британский премьер.

Она отметила, что правительства двух стран намерены не только разработать законодательные акты для привлечения корпораций к ответственности за публикацию экстремистского контента, но и возглавить на международном уровне работу по созданию инструментов, которые бы позволили в автоматическом режиме выявлять и удалять из сетей вредоносные материалы.

"Мы рассмотрим возможность создания нового законодательства, которое бы применялась к IT-компаниям в случае, если они не будут удалять неприемлемый контент. Мы едины в осуждении терроризма", − подчеркнула Мэй. Французский лидер уточнил позже, что законопроект о борьбе с терроризмом будет соблюдать принцип господства права и свободу слова.

Источник: korrespondent.net