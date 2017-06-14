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14. 06. 2017

Партнеры США просят улучшить отношения с Россией − Тиллерсон

 
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что союзники и партнеры Штатов в Европе, Азии и на Ближнем Востоке просят Вашингтон улучшить отношения с Россией, передает РИА Новости.
 
"Союзники, партнеры, большие и маленькие, и это без исключений… в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-восточной Азии (говорят): "Пожалуйста, займитесь отношениями с Россией, они должны быть улучшены". Они уверены, что ухудшение этих отношений, безусловно, ухудшит и их ситуацию", − рассказал Тиллерсон, выступая в Сенате.
 
Он подчеркнул, что это является американским подходом.
 
Ранее глава Госдепа заявил, что отношения с Россией продолжают ухудшаться и их необходимо стабилизировать.
 
США и РФ ведут переговоры по возврату российский дипсобственности

Источник: korrespondent.net
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