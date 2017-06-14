Парубий: В США открыт вопрос оружия для Украины

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил во время визита в США, что Пентагон рассматривает вопрос о предоставлении Украине летального оружия, передает пресс-служба парламента.

Парубий уточнил, что вопрос предоставления летального оружия, также как и вопрос усиления санкций, поднимался им в Пентагоне.

"Он не снят с повестки дня, по этому вопросу идут дискуссии. И если раньше было отрицательное решение, то сегодня вопрос остается открытым", − отметил он.

Спикер заверил, что "нет отрицательного ответа, дискуссия открыта".

"Выделение оружия обсуждается, это имеет как техническое, так и символическое значение для усиления сотрудничества между Украиной и США", − добавил он.

Также Парубий отметил, что "главным событием, которое должно состояться в Вашингтоне, станет подписание Меморандума сотрудничества между Конгрессом Соединенных Штатов Америки и парламентом Украины. Этот Меморандум, по его словам, сделает сотрудничество между обеими парламентами теснее и более системным, в том числе на уровне комитетов.

Ранее сообщалось, что Украина попросила США предоставить ей летальное оружие.

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Источник: korrespondent.net