Лента RSS
Подписаться на ленту
14 июня 2017, среда, 06:51
+14°C
Завтра +20°C
+14°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,88
  • € 2,1
14. 06. 2017

Парубий: В США открыт вопрос оружия для Украины

 
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил во время визита в США, что Пентагон рассматривает вопрос о предоставлении Украине летального оружия, передает пресс-служба парламента.
 
Парубий уточнил, что вопрос предоставления летального оружия, также как и вопрос усиления санкций, поднимался им в Пентагоне.
 
"Он не снят с повестки дня, по этому вопросу идут дискуссии. И если раньше было отрицательное решение, то сегодня вопрос остается открытым", − отметил он.
 
Спикер заверил, что "нет отрицательного ответа, дискуссия открыта".
 
"Выделение оружия обсуждается, это имеет как техническое, так и символическое значение для усиления сотрудничества между Украиной и США", − добавил он.
 
Также Парубий отметил, что "главным событием, которое должно состояться в Вашингтоне, станет подписание Меморандума сотрудничества между Конгрессом Соединенных Штатов Америки и парламентом Украины. Этот Меморандум, по его словам, сделает сотрудничество между обеими парламентами теснее и более системным, в том числе на уровне комитетов.
 
Ранее сообщалось, что Украина попросила США предоставить ей летальное оружие. 
 
Проект бюджета США впервые допускает оружие Киеву

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- А до свадьбы говорил, что готов умереть ради меня.

- Ну ладно, давай сюда твои котлеты.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.