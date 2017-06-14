В Москве на акции оппозиции задержали 136 подростков

Глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников заявил, что более 130 подростков было задержано в Москве на акции оппозиции, передает Интерфакс.

"Было задержано 136 несовершеннолетних. Мое мнение - эти ребята переживают сейчас период заблуждений, они живут в своем, иногда кем-то придуманном, мире", − отметил Черников.

Он связывает участие подростков в массовой акции оппозиции с их желанием "реализовать себя любой ценой, доказать, что ты какой-то другой".

Напомним, 12 июня в Москве и других крупных городах России проходили митинги по инициативе оппозиционера Алексея Навального. В ходе акций в Москве и Санкт-Петербурге были задержаны более полутора тысяч человек.

Источник: korrespondent.net