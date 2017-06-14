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14. 06. 2017

Структуру Минобороны изменят под стандарты НАТО

 
Советник Президента Украины, советник министра обороны Украины Юрий Бирюков сообщил в эфире 5 канала, что в ближайшие два года будет изменена оргштатная структура Министерства обороны согласно стандартам НАТО.
 
Бирюков уточнил, что изменение оргштатной структуры коснется как высшего руководства, т. е. Генерального штаба и Министерства обороны, так и боевых подразделений.
 
"В частности, процесс перехода на стандарты НАТО предусматривает, что в 2018 году должность начальника Генерального штаба – главнокомандующего будет разделена на двух человек. То есть отдельно у нас будет главнокомандующий, а отдельно – начальник Генерального штаба ... на уровне подразделений меняется система руководства. Насколько я знаю, дается больше полномочий "внизу" – больше свободы в применении оружия и больше свободы в отдаче приказов более низшим командирам. Также меняется логистическая система, меняется система подготовки", − рассказал советник.
 
Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина достигнет всех стандартов НАТО до 2020 года.
 
Рада провозгласила целью Украины вступление в НАТО

Источник: korrespondent.net
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