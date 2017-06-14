Трамп продлил санкции против чиновников Беларуси

Президент США Дональд Трамп продлил 13 июня на один год санкции в отношении ряда представителей властей Беларуси, передает РИА Новости.

"Я отправил… уведомление о том, что режим чрезвычайного положения в отношении действий определенных членов правительства Беларуси и других лиц, подрывающих демократические процессы и структуры в этой стране, должен продолжиться после 16 июня 2017 года", − отметил американский лидер в письме на имя руководителей Конгресса США.

В частности, Трамп упомянул о том, что фигуранты "черного списка" причастны, по мнению США, к нарушениям прав человека, политическим репрессиям, коррупции. А все это "представляет чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политики США".

Напомним, санкции были введены 16 июня 2006 года и продлевались ежегодно. В прошлом году их продолжил Барак Обама.

Как сообщал Корреспондент.net , 13 июня Конгресс США обнародовал законопроект о новых санкциях против России.

Источник: korrespondent.net