Путин: США видят угрозу в сближении Украины и РФ

Президент России Владимир Путин считает, что философия политики США на Украине состоит в том, чтобы не допустить сближения с Москвой, так как в этом видится угроза росту могущества РФ, передает РИА Новости.

"Философия международной американской политики в этом регионе заключается в том, что нужно ни в коем случае не допустить сближения Украины и России, потому что в этом кто-то усматривает какую-то угрозу. Считает кто-то, что это источник роста могущества России, и нужно во что бы то ни стало помешать любому сближению России и Украины", − рассказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

При этом, как отметил российский президент, и в США, и в европейских странах есть те, кто действовал исходя из иных, чем свобода выбора украинских граждан, соображений.

"Но мне кажется, что, действуя исходя именно из этих соображений, а не из соображений свободы выбора украинского народа, действовали многие наши партнеры из США и Европы. Поддержка радикальных элементов на Украине, националистических элементов, она с точки зрения такого подхода беспроигрышная. Так что, в этом смысле те, кто это сделал, достигли своей цели, сделали это безупречно. Они молодцы", − заявил Путин.

Как сообщал Корреспондент.net , российский лидер зявил, что США используют террористов для раскачивания внутриполитической ситуации в РФ.

РФ не вмешивается в политику других стран – Путин

Источник: korrespondent.net