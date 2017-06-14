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14. 06. 2017

Путин: США видят угрозу в сближении Украины и РФ

 
Президент России Владимир Путин считает, что философия политики США на Украине состоит в том, чтобы не допустить сближения с Москвой, так как в этом видится угроза росту могущества РФ, передает РИА Новости.
 
"Философия международной американской политики в этом регионе заключается в том, что нужно ни в коем случае не допустить сближения Украины и России, потому что в этом кто-то усматривает какую-то угрозу. Считает кто-то, что это источник роста могущества России, и нужно во что бы то ни стало помешать любому сближению России и Украины", − рассказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.
 
При этом, как отметил российский президент, и в США, и в европейских странах есть те, кто действовал исходя из иных, чем свобода выбора украинских граждан, соображений.
 
"Но мне кажется, что, действуя исходя именно из этих соображений, а не из соображений свободы выбора украинского народа, действовали многие наши партнеры из США и Европы. Поддержка радикальных элементов на Украине, националистических элементов, она с точки зрения такого подхода беспроигрышная. Так что, в этом смысле те, кто это сделал, достигли своей цели, сделали это безупречно. Они молодцы", − заявил Путин.
 
Как сообщал Корреспондент.net, российский лидер зявил, что США используют террористов для раскачивания внутриполитической ситуации в РФ.
 
РФ не вмешивается в политику других стран – Путин

Источник: korrespondent.net
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