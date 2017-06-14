Генпрокурор США обсуждал с послом РФ Украину

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс в ходе слушаний в комитете Сената США по разведке заявил, что не обсуждал с представителями РФ вопросы вмешательства в президентские выборы в США, передает Укринформ.

"Я никогда не встречался с любыми российскими или другими иностранными представителями в связи с обсуждением выборов", − заявил он и добавил, что считает неприемлемым вмешательство в ход голосования.

Сешнс также подтвердил, что будучи сенатором во время избирательной кампании в Соединенных Штатах, имел официальную встречу с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, в ходе которой озвучил обеспокоенность относительно агрессии РФ против Украины.

Отвечая на вопрос сенатора Джона Маккейна, о том, поднимался ли во время встречи с Кисляком вопрос относительно вторжения России в Украину и аннексии Крыма, Сешнс заверил, что об этом говорилось.

"Я прекрасно помню это. Накануне моей встречи с российским послом я встречался с украинским послом. И я услышал от него беспокойства относительно России, и потом поставил этот вопрос перед господином Кисляком", − отметил генпрокурор.

Он также подчеркнул, что Кисляк пытался заверить его в том, что все действия России были правильными.

Сешнс говорил с послом РФ об Украине

Отметим, что Сешнс в течение двух с половиной часов отвечал на вопросы членов сенатского комитета по разведке 13 июня. Почти все они касались России. Генпрокурор подчеркнул, что не видит свидетельства взаимодействий представителей штаба Дональда Трампа с РФ.

Ранее сообщалось, что Сешнс провел две встречи с российским послом в прошлом году, однако не сообщил об этом во время слушаний в Конгрессе о его назначении на должность. Несмотря на данную информацию, президент США заявил, что полностью ему доверяет.