Кремль не хочет новых санкций США

Россия не хочет входить в новое санкционное противостояние с Западом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Lenta.Ru.

В Сенате США согласовали ужесточение санкций против России, которые должны стать ответом на предполагаемое вмешательство Москвы в выборы в США и ее активность на Ближнем Востоке. Голосование по законопроекту состоится в сенате 15 июня.



"Что касается конкретно очередных санкционных устремлений наших коллег, то нам не хотелось бы, чтобы мы опять входили в это санкционное пике", - сказал Песков, отметив, что это не выбор России.

Отметим, что российские власти неоднократно говорили, что санкции абсолютно бесполезны, поскольку не смогли негативно отразиться на экономике и жизни в России.

2 июня Путин заявил, что санкции против России помогли "включить мозги" и структурно изменить российскую экономику. Однако призвал "с этим заканчивать".

Новый удар. Как санкции США готовят против России

Источник: korrespondent.net