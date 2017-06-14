Кремль не хочет новых санкций США

Россия не хочет входить в новое санкционное противостояние с Западом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Lenta.Ru.
В Сенате США согласовали ужесточение санкций против России, которые должны стать ответом на предполагаемое вмешательство Москвы в выборы в США и ее активность на Ближнем Востоке. Голосование по законопроекту состоится в сенате 15 июня.
"Что касается конкретно очередных санкционных устремлений наших коллег, то нам не хотелось бы, чтобы мы опять входили в это санкционное пике", - сказал Песков, отметив, что это не выбор России.
Отметим, что российские власти неоднократно говорили, что санкции абсолютно бесполезны, поскольку не смогли негативно отразиться на экономике и жизни в России.
2 июня Путин заявил, что санкции против России помогли "включить мозги" и структурно изменить российскую экономику. Однако призвал "с этим заканчивать".
Новый удар. Как санкции США готовят против России
Источник: korrespondent.net
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