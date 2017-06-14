Лента RSS
Подписаться на ленту
14 июня 2017, среда, 16:45
+14°C
Завтра +20°C
+14°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,88
  • € 2,1
14. 06. 2017

Евросоюз отменяет плату за роуминг

На территории Евросоюза с 15 июня будет отменена плата за роуминг.

Об этом сказано в заявлении президента Европарламента Антонио Таяни, президента Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера и премьер-министр Мальты Джозефа Муската от имени Мальты, председательствующей в Совете ЕС.

"Отныне граждане, путешествующие Евросоюзом, будут иметь право звонить, писать смс и связываться через свои мобильные устройства по такой же цене, которую они платят дома. Более 10 лет наши институты упорно трудились, чтобы исправить эту рыночную ошибку" - говорится в нем.

На днях президент Петр Порошенко заявил, что Украина ведет переговоры с ЕС об отмене платы за мобильный роуминг.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- А до свадьбы говорил, что готов умереть ради меня.

- Ну ладно, давай сюда твои котлеты.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.