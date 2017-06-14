Евросоюз отменяет плату за роуминг

На территории Евросоюза с 15 июня будет отменена плата за роуминг.

Об этом сказано в заявлении президента Европарламента Антонио Таяни, президента Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера и премьер-министр Мальты Джозефа Муската от имени Мальты, председательствующей в Совете ЕС.



"Отныне граждане, путешествующие Евросоюзом, будут иметь право звонить, писать смс и связываться через свои мобильные устройства по такой же цене, которую они платят дома. Более 10 лет наши институты упорно трудились, чтобы исправить эту рыночную ошибку" - говорится в нем.

На днях президент Петр Порошенко заявил, что Украина ведет переговоры с ЕС об отмене платы за мобильный роуминг.

Источник: korrespondent.net