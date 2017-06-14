В Украине в 70 раз выросла заболеваемость корью

В нынешнем году заболеваемость корью в Украине выросла более чем в 70 раз по сравнению с прошлогодними показателями. Случаи болезни зафиксированы в 15 областях, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, по состоянию на 13 июня в стране зарегистрировано 735 случаев заболевания корью, 392 из них – в Ивано-Франковской области, 267 – Одесской. При этом большинство заболевших – 536 человек, или 72,93% – дети и подростки.

Кроме того, случаи заболевания зарегистрированы в Тернопольской области – 19, Днепропетровской – 11, Винницкой – девять, Черновицкой – восемь, Львовской – семь, Закарпатской и в Киеве – по четыре, Хмельницкой – три, Кировоградской – два. Единичные случаи зафиксированы в Донецкой, Житомирской и Черкасской областях.

"За аналогичный период 2016 года было зарегистрировано лишь 10 случаев заболевания корью во Львовской, Черновицкой, Киевской, Черкасской областях и в Киеве", – отметили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что вспышка заболевания связана с низким уровнем вакцинации в стране. По состоянию на 1 мая 2017 года остатки комбинированных вакцин для профилактики кори в регионах составляли 551 тысячу доз.

Как сообщал Корреспондент.net, в 2016 году Американский континент полностью освободился от кори. Избавиться от этого вирусного заболевания помогла вакцинация населения.

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Источник: korrespondent.net