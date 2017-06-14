Порошенко встретится с Трампом раньше Путина - СМИ

Украина и США договорились о полноценных переговорах президентов стран Дональда Трампа и Петра Порошенко в Вашингтоне на следующей неделе, пишет Европейская правда со ссылкой на несколько дипломатических источников.

Москва ранее заявляла, что российский президент Владимир Путин и Трамп встретятся в июле на полях саммита G20 в Германии. При этом в Белом Доме недавно рассказали, что решение о встрече Путина и Трампа еще не принято.

По словам собеседников издания, в ближайшее время администрация президента официально объявит об этом визите.

"Речь идет о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом", - рассказал один из нив.

"Уже согласована дата, визит состоится в июне, в ближайшее время", - отметил другой.

Еще один чиновник сообщил, что встреча Порошенко и Трампа запланирована на следующую неделю.

Ранее замглавы администрации украинского президента Константин Елисеев рассказывал, что встреча Трампа и Порошенко должна состояться раньше встречи с Путиным. По его словам, над этим активно работали дипломаты.

Источник: korrespondent.net