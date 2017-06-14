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14. 06. 2017

HRW: Коалиция США сбросила фосфорные бомбы в Сирии

Коалиция США применяла в Сирии и Ираке фосфорные бомбы, которые угрожают жизни и здоровью местного населению. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.

"Независимо от того, каким образом используется белый фосфор, он его применение влечет высокий риск получения ужасного и продолжительного вреда в густонаселенных городах, таких как Ракка и Мосул", - говорится в документе.

Правозащитники призывают коалицию принять меры, чтобы свести к минимуму вред для мирных граждан при использовании белого фосфора.

При этом отмечается, что белый фосфор может применяться на поле боя для создания дымовой завесы или подачи сигналов, а также в качестве зажигательного оружия.

Напомним, что американская коалиция стран-партнеров по борьбе с "Исламским государством" в Сирии и Ираке поддерживают с воздуха курдские подразделения, которые участвуют в боях за Ракку. 

Последний удар по силам, поддерживающим режим Башара Асада, авиация международной коалиции во главе с США нанесла в Сирии 8 июня.

В прошлом году правозащитники неоднократно заявляли, что Россия в Сирии применяет запрещенные кассетные бомбы.

В начале мая HRW обвинила правительство Башара Асада в систематическом и широком применении химического оружия в Сирии, в том числе, против гражданского населения. 

Источник: korrespondent.net
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