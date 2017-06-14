Лучше бы ремонт сделали. Проспект Шухевича в Киеве

Декоммунизация продолжает ходить по улицам Киева.

На этот раз споры вызвало переименование Киевсоветом проспекта генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

Окружной административный суд Киева заблокировал это решение.

Корреспондент.net разбирался в спорах между сторонниками и противниками переименования.

Кто такие

Генерал Николай Ватутин - советский военачальник.

В годы Второй мировой войны возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов до своей гибели в 1944 году.

Под руководством Ватутина войска Воронежского (с октября 1943 года - 1-го Украинского) фронта участвовали в битве за Днепр и освобождении Киева, а также в последующих операциях по изгнанию немцев из Правобережной Украины. Во взаимодействии со 2-м Украинским фронтом во главе с Коневым войска 1-го Украинского фронта в январе - феврале 1944 года в ходе Корсунь-Шевченковской операции окружили большое группировки Вермахта и ликвидировали его.

29 февраля 1944 Ватутин попал под обстрел засады УПА возле с. Милятин Острожского района Ровенской области, генерал получил тяжелое ранение в левое бедро.

Раненого Ватутина направили в Киев, где он и умер. Похоронен в Киеве. У здания Верховной Рады ему установлен памятник.

Роман Шухевич - украинский политический деятель, военный. Член Организации украинских националистов, главнокомандующий Украинской повстанческой армии.

Роману Шухевичу посмертно присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Государства.

Решение Киевсовета

Депутаты переименовали проспект Ватутина в Шухевича, который проходит в Деснянском и Днепровском районах столицы, 69-ю голосами на заседании Киевсовета на прошлой неделе.

В прошлом году проект решения о переименовании успешно прошел общественные обсуждения, хотя и противников было довольно много (55%, или 3165 голосов "за", и 45%, или 2627 голосов "против"). Вопрос даже вынесли на декабрьскую сессию, но для принятия решения тогда не хватило голосов.

Судебное разбирательство

Судья Окружного административного суда Киева запретил Киевраде подписывать и публиковать решение от 1 июня о переименование проспекта Ватутина в проспект Шухевича до рассмотрения дела в суде по сути.

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Окружной административный суд Киева не запретил переименование проспекта генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича, а временно приостановил этот процесс.

"Принятое постановление не свидетельствует о том, что суд согласился с исковыми требованиями или уже принял решение их удовлетворить. Это так называемое "обеспечение административного иска", то есть шаги, предпринятые судом на время, пока он будет рассматривать дело по существу. То есть временно приостановлен процесс переименования, но ни не отменен, и не признан противоправным", - отметил он.

По словам Вятровича, Киевский городской совет, принимая решение о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича, действовал согласно установленной процедуре: было проведено общественное обсуждение, проект решения рассматривался комиссией по вопросам наименований и профильными комиссиями Киевсовета.

Петиция против переименования проспекта Ватутина в Киеве в проспект Шухевича набрала уже более половины необходимых голосов.

Подписи под петицией, по состоянию на 14 июня оставили 6344 человек. Для рассмотрения петиции необходимо собрать не менее 10 тысяч подписей за 90 дней. До конца сбора подписей осталось 77 дней.

В петиции отмечается, что благодаря генералу Ватутину в 1943 году Киев был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, поэтому переименовывать проспект его имени не стоит.

Споры

Политолог Петр Олещук считает, что все скандальные переименования связаны с российской агрессией против Украины.

“В условиях украино-российской войны, конца которой не видно, состоялся процесс отождествления себя с теми, кто выбрал украинскую идентичность, с теми в украинской истории, кто считался наиболее антироссийским, и, при этом, вызывал наибольшую ненависть и неприятие в самой России”, - отмечает он.

“И да, я понимаю, что в очень значительной части украинских граждан все это вызывает раздражение, и украинское общество только поляризуется. Но причиной поляризации является не Шухевич или Бандера, а российская агрессия, которая продолжается, и в условиях которой каждый должен определиться, ты «за наших, или за их»”, - продолжает политолог.

По его словам, депутаты называют именем Шухевича проспекты потому и только потому, что ожидают: это они потом смогут использовать для собственного пиара, а вот если бы они понимали, что это будет ударом по их рейтингу, то они бы никогда такие решения не поддержали.

В свою очередь, управляющий партнёр Creative Quarter Илья Кенигштейн считает, что декоммунизацию нужно начать с ремонта всех улиц и дорог.

“Можно спорить по поводу того, в честь кого назвали улицу или проспект – в честь Шухевича или Маска, суть от этого не меняется: дороги и улицы в Киеве убиты настолько, что вообще неизвестно чего от этого переименования больше – пользы или вреда. Улица с ямами и без дорожной разметки, на которых убивает подвеску каждый, кто по ней проедет – в содружестве с косыми тротуарами – это скорее позор, чем знак уважения к имени того, в честь кого она названа”, - констатирует он.

Источник: korrespondent.net