Число жертв пожара в Лондоне выросло вдвое

В результате крупного пожара в многоэтажном жилом доме в Лондоне погибли по меньшей мере 12 человек (ранее сообщалось о шести погибших - ред.). Об этом заявили в полиции.

Телеканал CNN со ссылкой на властей города передает, что число жертв может расти, а операция на месте пожара будет "длинной и сложной".

Fire at #GrenfellTower: Commander Cundy has confirmed the number of fatalities has risen to 12 "we believe this number will sadly increase"