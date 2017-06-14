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14. 06. 2017

Число жертв пожара в Лондоне выросло вдвое

В результате крупного пожара в многоэтажном жилом доме в Лондоне погибли по меньшей мере 12 человек (ранее сообщалось о шести погибших - ред.). Об этом заявили в полиции.

Телеканал CNN со ссылкой на властей города передает, что число жертв может расти, а операция на месте пожара будет "длинной и сложной".

Fire at #GrenfellTower: Commander Cundy has confirmed the number of fatalities has risen to 12 "we believe this number will sadly increase"

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 14, 2017

Напомним, в ночь на среду в Лондоне разгорелся крупный пожар в жилом высотном здании Grenfell Tower. По официальным данным, в здании 120 квартир, по неофициальным – около 200 квартир. Аварийно-спасательные работы продлятся в течение нескольких дней.

Источник: korrespondent.net
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