Киев пригласил дипломатов РФ на концерт в честь Крыма

Украинское министерство иностранных дел пригласило российских дипломатов на джазовый концерт, посвященный деоккупации Крыма, передает УНИАН со ссылкой на начальника управления публичной дипломатии МИД Анатолий Соловей.

Сообщается, что журналисты спросили, приглашали ли на джазовый концерт "Музыка свободных людей" (в рамках третьего МИД OPEN AIR) представителя российского посольства.

"Насколько я знаю, мы посылали приглашение всем нашим коллегам-дипломатам", - сказал Соловей.

Он напомнил, что первый OPEN AIR был проведен два года назад, в 2015 году, и он был посвящен тематике незаконного удерживания в России украинских граждан, а в в прошлом году концерт посвятили адаптации ветеранов-участников АТО.

"Нынешний OPEN AIR посвящен тематике деоккупации Крыма. Мы также хотели бы привлечь внимание наших сограждан, внимание международного сообщества", - добавил Соловей.

"Это мероприятие - признак солидарности с крымскими татарами, с украинцами, которые остались в Крыму. Наш месседж, который мы хотели подать, что мы вместе с ними, мы не забыли о них, мы не забыли их, мы делаем все, чтобы украинский Крым вернулся", - подытожил он.

Напомним, что МИД Украины готовится к введению виз с Россией.