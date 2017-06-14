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14. 06. 2017

Украина против России: суд ООН обнародовал график

Международный суд ООН в Гааге опубликовал график, определяющий подачу материалов в деле по иску Украины против России.

"Решением, вынесенным 12 мая 2017 года, президент (суда ООН - ред.) установил 12 июня 2018 года и 12 июля 2019 года как соответствующие временные рамки для подачи меморандума Украиной и контр-меморандума Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что дальнейшая процедура будет определяться более поздними решениями.

В апреле суд ООН в Гааге вынес промежуточное решение по делу Украина против России. Киев заявил, что суд обязал Москву обеспечить работу Меджлиса крымскотатарского народа и предоставить доступ к обучению на украинском языке в Крыму.

Россия же заявила, что суд ООН не поддержал заявления Украины об оккупации и статусе Крыма, а меры против РФ по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма счел "безосновательными".

Источник: korrespondent.net
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