МИД отреагировал на слова Тиллерсона о Донбассе

Первый заместитель главы МИД Украины Вадим Пристайко считает, что все понимают, что минский формат является необходимым инструментом для урегулирования ситуации на Донбассе, но его возможности ограничены. Так он отреагировал на слова главы Госдепа США Рекса Тиллерсона о возможной альтернативе минским соглашениям, передает УНИАН.

"Он (государственный секретарь США Рекс Тиллерсон – ред.) сказал о том, что каким бы ни был формат, и мы об этом тоже говорили, каким бы ни был формат – главное, чтобы были достигнуты цели Минска. Не обязательно по пунктам вычеркнуть, чтобы просто был достигнут мир. Это то, что он имел в виду", – сказал первый замглавы МИД.



Нормандская встреча: Киев предложил режим тишины "Я не хочу трактовать то, что он (Тиллерсон – ред.) сказал. Он сказал только то, что не обязательно это делать в этом формате. Это, кстати, дает нам возможность посмотреть шире. Мы тоже видим, как и все, что минский формат является необходимым механизмом, но на самом деле его возможности ограничены, и все это понимают", – добавил Пристайко.

Напомним, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия и Украина могут достичь договоренностей для урегулирования кризиса на Донбассе через иные механизмы, не обязательно зафиксированные в минских соглашениях.

Источник: korrespondent.net