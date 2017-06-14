Навальный не может быть кандидатом в президенты – глава ЦИК РФ

У российского оппозиционера Алексея Навального нет шансов быть зарегистрированным кандидатом на выборах президента из-за его судимости. Об этом в интервью телеканалу Дождь заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Он себя позиционирует определенным образом, а я его в этой позиции, как он себя позиционирует, я его не вижу. Я боюсь быть некорректной, хотя я понимаю, и он это понимает – что у него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости", – сказала она.

Напомним, ранее Навальный заявил, что выведет российские войска с Донбасса в случае избрания президентом.



Московский суд арестовал Навального на 30 суток

В марте рейтинг Навального вырос вдвое, достигнув 10 процентов.



Выборы президента России запланированы на март 2018 года.

Источник: korrespondent.net