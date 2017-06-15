США ищут замену Нуланд для переговоров по Донбассу

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о формате переговоров по Украине при участии представителей России и США. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Интерфакс-Украина.

"Вы помните, был формат Нуланд-Сурков (Виктория Нуланд и Владислав Сурков – ред.). Были переговоры в "Женевском формате", где они были без Нуланд и Суркова. Есть информация о том, что государственный департамент подбирает человека, который мог бы заменить Нуланд на этом треке. Опять-таки, не обязательно это должен быть повтор Нуланд-Сурков. Это может быть другой формат, который мы тоже в ближайшее время обсудим с нашими американскими коллегами", – сказал он.





СМИ рассказали о роли Суркова на Донбассе Ранее посол США в РФ Джон Теффт заявил, что решение о возобновлении переговоров по Украине, которые при прежней администрации США велись между помощником президента РФ Владиславом Сурковым и бывшим замгоссекретаря США Викторией Нуланд, пока не принято.

Он отметил, что пока не понятно, кто именно может занять место Нуланд в этом диалоге.

Источник: korrespondent.net