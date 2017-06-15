Неизвестные вылили 200 тысяч литров вина из бочек во Франции

Злоумышленники проникли на частную территорию оптового виноторговца в департаменте Эро на юге Франции и устроила погром, вылив из бочек более 200 тысяч литров вина, сообщает Интерфакс.

Инцидент произошел вечером 13 июня. Группа из десяти человек устроила погром и открыли краны 17 резервуаров, в которых хранилось вино.

Правоохранительные органы приступили к расследованию произошедшего.

Местные СМИ отмечают, что подобный случай уже не первый во Франции. Похожие инциденты ранее происходили в департаментах Гар, Од и Восточные Пиренеи. Участники таких погромов выступают против импорта зарубежных вин, в частности, из Испании, которые составляют конкуренцию французскому вину.



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Источник: korrespondent.net