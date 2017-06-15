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15. 06. 2017

В МИД подтвердили встречу Порошенко и Трампа

 
В Министерстве иностранных дел Украины подтверждают встречу глав государств Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа, однако не называют конкретных дат, передает Интерфакс-Украина.
 
"Встреча состоится, конечно, мы ее готовим. Но мы должны выдержать интригу. В ближайшее время (пресс-секретарь главы государства – ред.) Святослав Цеголко сделает соответствующее заявление, синхронно с нашими американскими друзьями, но мы сейчас работаем над содержательной частью речи", – сказал глава МИД Украины Павел Климкин. 
 
Министр отметил, что в повестке дня встречи будут стоять вопросы о выполнении Россией своих обязательств в рамках минских договоренностей, а также вопрос Крыма, доступ к нему международных наблюдателей, вопросы двухстороннего сотрудничества Украины и США, а также помощь украинским реформам.
 
Также будут обсуждаться вопросы относительно сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США. Климкин анонсировал "важные политические решения в этой сфере".
 
Министр также отметил, что стороны при подготовке к встрече Порошенко и Трампа согласовывали формат участия США в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.
 
"Нам было перед этой встречей важно договорится с американскими партнерами относительно их формата ангажирования, будет это параллельный формат или это будет формат взаимодействия на определенных уровнях с нормандским форматом. Поэтому ждите в ближайшее время много важных новостей", – анонсировал глава МИД.
 
По словам Климкина, украинская и американская сторона продолжат поиск вариантов взаимодействия по осуществлению давления на РФ: "Мы будем работать над тем, чтобы согласовать логику нашего взаимодействия относительно давления на Россию".

Порошенко и Макрон обсудили ситуацию на Донбассе
 
Ранее сообщалось, что Украина и США договорились о переговорах Порошенко и Трампа в Вашингтоне на следующей неделе. По данным СМИ, встреча президентов может состояться 19-20 июня.

Источник: korrespondent.net
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