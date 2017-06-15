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15. 06. 2017

Катар подписал соглашение с США о покупке истребителей F-15

Катар заключил с США сделку о покупке истребителей F-15 на сумму 12 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны Катара.

Как сообщили агентству источники, встреча главы Пентагона Джеймса Мэттиса и представителей Катара для подписания соглашения состоялась в среду, 14 июня.

По данным Bloomberg, речь идет о покупке 36 истребителей.

В ноябре 2016 года стало известно, что госдепартамент США одобрил сделку по продаже Катару партии из 72 истребителей четвертого поколения F-15QA на общую сумму 21,1 миллиарда долларов.

Как сообщал Корреспондент.net, крупнейшие арабские державы объявили о разрыве отношений с Катаром, обвинив его в финансировании терроризма и вмешательстве во внутренние дела соседних государств.

Катар нанял юристов из США для защиты интересов

Президент США Дональд Трамп поддержал изоляцию Катара, заявив о недопустимости финансирования радикальной идеологии.

Источник: korrespondent.net
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