Россия симпатизирует Трампу – Путин

Россия симпатизирует президенту США Дональду Трампу, так как он заявил о готовности восстановить двухсторонние отношения. Об этом президент России сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, показанному телеканалом Showtime.

"Конечно, мы симпатизировали господину Трампу и сейчас это делаем, потому что он публично заявил о своей готовности и желании восстановить российско-американские отношения. И когда мне пытались журналисты из разных стран задавать вопросы и думали, что они сейчас меня на чем-то поймают, я все время спрашивал: а вы разве против хороших отношений между Россией и Соединенными Штатами?" – сказал Путин.

По словам российского лидера, РФ должна посмотреть на то, как будут развиваться отношения между странами на практике.

"Он (Трамп – ред.) говорил о восстановлении экономических связей, о совместной борьбе с терроризмом, разве это плохо?" – отметил Путин.



Путин: Люблю таких людей, как Трамп

Напомним, ранее в Кремле заявили, что Путин и Трамп встретятся в июле.

Источник: korrespondent.net