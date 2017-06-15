В ООН призвали прекратить огонь на Донбассе

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен в среду, 14 июня, призвал прекратить огонь на востоке Украины, чтобы обеспечить проживающих там людей водой.

"Я очень обеспокоен судьбой около 400 тысяч человек по обеим сторонам контактной линии в Донецкой области на востоке Украины, которые уже четыре дня остаются без чистой питьевой воды из-за обстрела Первой насосной станции Южного донбасского водопровода 11 июня", – говорится в заявлении, распространенном от его имени.

В документе отмечается, что все стороны конфликта на Донбассе должны "немедленно прекратить огонь, чтобы предоставить возможность восстановления и поддержания водоснабжения".

По словам замгенсека ООН, спасательные службы и агентства помогают доставлять воду жителей пострадавших районов.



Часть Донетчины третьи сутки без света и воды

Напомним, в Донецкой области без централизованного водоснабжения остаются 382 тысяч человек – рассматривается вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации.

Источник: korrespondent.net