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15. 06. 2017

В ООН призвали прекратить огонь на Донбассе

 
Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен в среду, 14 июня, призвал прекратить огонь на востоке Украины, чтобы обеспечить проживающих там людей водой.
 
"Я очень обеспокоен судьбой около 400 тысяч человек по обеим сторонам контактной линии в Донецкой области на востоке Украины, которые уже четыре дня остаются без чистой питьевой воды из-за обстрела Первой насосной станции Южного донбасского водопровода 11 июня", – говорится в заявлении, распространенном от его имени.
 
В документе отмечается, что все стороны конфликта на Донбассе должны "немедленно прекратить огонь, чтобы предоставить возможность восстановления и поддержания водоснабжения".
 
По словам замгенсека ООН, спасательные службы и агентства помогают доставлять воду жителей пострадавших районов.

Часть Донетчины третьи сутки без света и воды
 
Напомним, в Донецкой области без централизованного водоснабжения остаются 382 тысяч человек – рассматривается вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации.

Источник: korrespondent.net
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