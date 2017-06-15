Трамп навестил раненного при стрельбе конгрессмена

Президент США Дональд Трамп навестил раненого в результате стрельбы в американском городе Александрия конгрессмена Стива Скалиса, сообщает Associated Press.

"Трамп неожиданно приехал в больницу, где лежит раненый после стрельбы республиканец Скалис", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Трамп вместе со своей супругой Меланьей принесли в больницу, где находится пострадавший конгрессмен, два букета белых цветов.

Напомним, в среду, 14 июня, вооруженный мужчина открыл стрельбу по игравшим в бейсбол конгрессменам неподалеку от парковки в городе Александрия в штате Вирджиния.



Трамп сообщил о смерти стрелка в Вирджинии

Пять человек получили ранения, в том числе американский конгрессмен Стив Скалис. Политик находится в критическом состоянии.

Источник: korrespondent.net