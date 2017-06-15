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15. 06. 2017

Россия отправила на Донбасс 66-й гумконвой

 
МЧС России направило утром, 15 июня, на Донбасс очередную автомобильную колонну с гуманитарной помощью, сообщили в пресс-службе ведомства.
 
Отмечается, что колонна везет более 500 тонн гуманитарной помощи, основную массу грузов составляют детские продуктовые наборы и медикаменты.
 
Перед границей колонна разделится на две части. Одна из них отправится на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев Курган". После машины продолжат движение в Донецкую и Луганскую области.
 
Эта колонна стала 66-й по счету с августа 2014 года. За это время на Донбасс было доставлено более 68 тысяч тонн гуманитарных грузов.

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В России уверяют, что конвои везут на Донбасс исключительно гуманитарный груз. Власти Украины считают, что РФ направляет на Донбасс колонны с оружием и военной техникой, а так называемые гуманитарные конвои являются одним из способов поддержки незаконных вооруженных формирований в регионе.

Источник: korrespondent.net
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