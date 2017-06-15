Запад просил РФ повлиять на Януковича – Путин

Западные партнеры, в том числе в США, просили его повлиять на экс-президента Украины Виктора Януковича, чтобы тот не применял вооруженные силы против демонстрантов в 2014 году в обмен на освобождение оппозицией административных зданий. Об этом президент России Владимир Путин сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, показанному телеканалом Showtime.

"Во-первых, это совершенно точно, Янукович не отдавал приказов о применение оружия в отношении демонстрантов. Кстати говоря, западные партнеры, в том числе американские, просили меня повлиять на него в этом направлении, чтобы он таких приказов не отдавал. И нам было сказано: "мы вас очень просим не допустить применение Януковичем вооруженных силы, а мы обещаем, что мы сделаем все для того, чтобы оппозиция освободила площади и административные здания", – сказал российский лидер.

Путин ответил западным партнерам, что это "хорошее предложение".

"И как вы знаете, президент Янукович не применил вооруженных сил. Но он и сказал, что я себе не представляю другого, рука не поднимается подписать какой-то приказ о применение оружия. Я думаю, что это снайперы, какие могли быть, кто их мог поставить… только те, которые заинтересован в том, чтобы ситуация эскалировалась. У меня нет данных, кто это конкретно. Но элементарная логика подсказывает", – подчеркнул президент России.



Янукович рассказал о скандальном письме к Путину

Напомним, ранее СМИ опубликовали письмо Януковича к Путину от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска. ГПУ назвала его доказательством госизмены Януковича.

Источник: korrespondent.net