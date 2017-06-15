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15. 06. 2017

Путин: Народы РФ и Украины – это практически одно и то же

 
Президент России Владимир Путин в интервью в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, показанному телеканалом Showtime, заявил, что русский и украинский народ – "просто близкие родственники", передает РИА Новости.
 
"С Украиной нас связывают тысяча нитей. Я глубоко убежден, что украинский и русский народ – они просто близкие родственники. Это практически одно и то же", – сказал Путин.
 
При этом он напомнил, что СССР в течение десятилетий возглавляли выходцы с Украины.

Путин: Постоянно контактировал с Обамой по Украине
 
Напомним, ранее Путин заявлял, что Россию и Украину "разделили, потом стравили", но страны сами найдут выход из кризиса.

Источник: korrespondent.net
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