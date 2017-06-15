Путин: Народы РФ и Украины – это практически одно и то же

Президент России Владимир Путин в интервью в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, показанному телеканалом Showtime, заявил, что русский и украинский народ – "просто близкие родственники", передает РИА Новости.

"С Украиной нас связывают тысяча нитей. Я глубоко убежден, что украинский и русский народ – они просто близкие родственники. Это практически одно и то же", – сказал Путин.





Путин: Постоянно контактировал с Обамой по Украине При этом он напомнил, что СССР в течение десятилетий возглавляли выходцы с Украины.

Напомним, ранее Путин заявлял, что Россию и Украину "разделили, потом стравили", но страны сами найдут выход из кризиса.

Источник: korrespondent.net