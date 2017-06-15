Итоги 14.06: Атака на политиков США, ЧП в Лондоне

Евросоюз решил отменить плату за роуминг

На территории Евросоюза с 15 июня будет отменена плата за роуминг. Граждане, путешествующие Евросоюзом, будут иметь право звонить, писать смс и связываться через свои мобильные устройства по такой же цене, которую они платят дома.

Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации в энергетике

Кабинет министров Украины продлил срок действия чрезвычайных мер на рынке электрической энергии еще на месяц, до 17 июля 2017 года. Соответствующее решение принято на заседании правительства.

В Лондоне произошел сильнейший пожар в многоэтажке

В Лондоне разгорелся крупный пожар в жилом высотном здании Grenfell Tower. В результате пожара погибли по меньшей мере 12 человек, пострадали более ста человек. На месте работали сорок пожарных машин и около 250 пожарных, а также более 100 медиков. Причина пожара пока неизвестна.

Сенат США одобрил законопроект о расширении санкций против РФ

Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил законопроект по расширению санкций против России. Документ предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора – до 30 дней.

В течение 180 дней после введения поправок глава Минфина США должен представить в конгресс доклад о возможных последствиях распространения санкций на суверенный долг России.

В США подстрелили конгрессмена

Вооруженный мужчина открыл стрельбу по игравшим в бейсбол конгрессменам неподалеку от парковки в городе Александрия в американском штате Вирджиния. Пять человек получили ранения, в том числе конгрессмен Стив Скалис. Политик находится в критическом состоянии. Стрелок скончался от полученных ранений.

В Нидерландах вступил в силу закон об ассоциации ЕС с Украиной

Соглашение об ассоциации Украины с ЕС обнародовали в официальном вестнике Нидерландов. Документ подтверждает ввод в действие ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Отныне закон о ратификации вступает в силу. Далее страна передаст грамоты по ратифицирование штаб квартиры ЕС – Брюссель.

Суд разрешил Киеву получить прибыль со счетов Газпрома

Хозяйственный суд Киева со второй попытки разрешил Государственной исполнительной службе списание 79,87 млн гривен (более 3 млн долларов) дивидендов, подлежащих уплате российскому Газпрому от киевской компании Газтранзит в счет погашения наложенных Антимонопольным комитетом штрафа и пени в общем размере 172 млрд гривен.

Источник: korrespondent.net