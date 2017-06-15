На Донбассе 55 обстрелов, ранены три бойца – штаб

За минувшие сутки, 14 июня, подразделения сепаратистов 55 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результатте вражеского огня пострадали три бойца, передает пресс-центр штаба АТО.

По данным военных, на приморском направлении противник из минометов калибра 120 мм обстреливал укрепления в районе Николаевки. Из 122-мм ствольной артиллерии – позиции вблизи Чермалык. Также из минометов калибра 82 мм били вблизи Красногоровки.

Кроме того, под вражескими обстрелами вчера неоднократно оказывались бойцы в районе Павлополя, Талаковки, Водяного, Лебединского, Широкино, Гнутово и Марьинки. Там в основном применялись гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое пехотное вооружение.

Всего за минувшие сутки на этом направлении зафиксировано 23 обстрела.

На донецком направлении противник 13 раз нарушал режим прекращения огня. Обстреляв еще днем из танковых орудий оборонительные укрепления сил АТО вблизи Новолуганского, что на Светлодарской дуге, сепаратисты резко активизировались с приходом сумерек.

Сначала они осуществили плотный обстрел из минометов калибра 120 и 82 мм позиций сил АТО в районе Авдеевки. Несколько позже из 122-мм артиллерии ударили по опорным пунктам неподалеку Песков. Также под вражеским минометным огнем оказались бойцы у Опытного и Верхнеторецкого. Кроме того, применяя гранатометы и стрелковое оружие различных калибров, сепаратисты открывали огонь по подразделениям ВСУ в районе Майорска, Каменки и Невельского.

На луганском направлении зафиксировано 19 вражеских обстрелов. Там из минометов калибра 120 мм били по позициям сил АТО в районе Катериновки, Новоалександровки, Счастья и Трехизбенки. Вблизи этих населенных пунктов, а также неподалеку от Желтого, Новотошковки, Крымского, Троицкого и Станицы Луганской, противник неоднократного открывал огонь по оборонным укреплениям из гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщал Корреспондент.net, за сутки 13 июня на Донбассе зафиксировали 50 вражеских обстрелов. Тогда один боец погиб, еще семь получили ранения.

Источник: korrespondent.net