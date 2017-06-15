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15. 06. 2017

В ДНР заговорили о "сезонном обострении" на Донбассе

Полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, "председатель народного совета республики" Денис Пушилин спрогнозировал дальнейшую эскалацию на Донбассе.

Об этом сообщают сепаратисткие СМИ.

"К сожалению, мы это прогнозировали. Обострение фиксируется к августу, так было и в прошлом, и в позапрошлом году. Мы ждем помощи мирового сообщества для давления на Киев. Если этого не произойдет, то это все приведет к новым жертвам, разрушениям и угрозе возобновления полномасштабных боевых действий", – сказал Пушилин.

По его словам, "сезонное обострение" на линии соприкосновения в августе доказывает деструктивную политику Киева на переговорах в Минске, его неготовность обсуждать бессрочный "режим тишины" на Донбассе.

Как сообщал Корреспондент.net, Москва озабочена обострением ситуации на Донбассе. В МИД РФ назвали действия Киева "бесчеловечными".

Напомним, в период с 16 февраля по 15 мая нынешнего года на Донбассе погибли 36 гражданских лиц. Еще 157 получили ранения. Погибших стало больше на 48%, чем в прошлом году – и на 70%, чем в позапрошлом. Такие данные озвучили в ООН.

Источник: korrespondent.net
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