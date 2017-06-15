Россия: Туристов из Украины стало больше

Въездной туризм в Россию в 2017 году практически не вырос в I квартале года. Исключение составили лишь Украина и страны Юго-Восточной Азии. Статистику привело агентство ТурСтат.

Топ-10 стран въездного туризма в Россию в 2017 году по числу въездных туристских поездок составили Украина (1 млн 578 тысяч поездок), Казахстан (657 тыс.), Финляндия (234 тыс.), Польша (189 тыс.), Китай (183 тыс.), Азербайджан (181 тыс.), Армения (131 тыс.), Молдавия (107 тыс.), Узбекистан (99 тыс.) и Абхазия (92 тыс.).

Так, больше всего иностранных туристов в России в 2017 приехало из Китая (КНР) (183 тысячи поездок, +32% по сравнению с I кварталом 2016 г.), Южной Корее (23 тыс., +28%) и Японии (13 тыс., +8%). Вьетнам и Таиланд также показали двузначный рост числа туристских поездок в Россию в I квартале 2017 года.

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Всего же число въездных туристских поездок в Россию за три месяца снизилось на 2.5% до 4.4 млн с 4.5 млн за первые 3 месяца 2016 года по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата). В 2016 году общее число въездных туристских поездок иностранцев в Россию составило 24.5 миллиона.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму прогнозируют падение турпотока на миллион человек.

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Источник: korrespondent.net