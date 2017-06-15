ГПУ: В Укрзализныце финансировали террористов

Чиновников публичного акционерного общества Укрзализныця, а также ряд коммерческих предприятий подозревают в финансировании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Установлено, что ряд коммерческих предприятий и должностных лиц публичного акционерного общества Укрзализныця организовали поставку продукции предприятий, расположенных в ЛНР/ДНР, для нужд ОАО Укрзализныця с выводом государственных средств путем оплаты через ряд фиктивных предприятий в бюджеты псевдореспублик", - говорится в сообщении.

Также утверждается, что они замешаны в соучастии и в интересах Российской Федерации.

"Являясь представителями российских предприятий (в том числе, Федеральной Грузовой Компании, которая находится под действующими санкциями Украины), при содействии должностных лиц Укрзализныци совершили действия по уменьшению тарифов для российских компаний при заключении договоров транзитных грузовых железнодорожных перевозок по территории Украины", - сказано в сообщении..

С целью сбора доказательств пока проведено 28 одновременных обысков жилья, помещений предприятий, в том числе Укрзализныци. Изъяты документы и наличные. Следствие продолжается.

Напомним. ранее сообщалось, что Генпрокуратура проводила обыски в Укрзализныце.

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Источник: korrespondent.net