Розенко: Два миллиона семей получат монетизированные субсидии

До двух миллионов семей претендуют на разовые выплаты в рамках монетизации субсидий. Об этом сообщил вице-премьер Павел Розенко во время селекторного совещания в Кабинете Министров в четверг, 15 июня.

По словам Розенко, на сегодня в списки, по которым будет проводиться выплата монетизированной части сэкономленных субсидий, включено около 1,5 миллиона человек.

"То есть с учетом информации, которая надеюсь в ближайшее время будет предоставлена, эта цифра будет составлять до 2 млн семей, как мы и прогнозировали", – отметил он.

Он также отметил, что на сегодняшний день с заявлениями по поводу монетизации субсидий обратились семь тысяч граждан. Компенсацию люди должны получить до 1 сентября.

Напомним, с 1 мая жилищная субсидия не будет назначаться на следующий период при наличии двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг у потребителя.

Источник: korrespondent.net