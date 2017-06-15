Лента RSS
Подписаться на ленту
15 июня 2017, четверг, 18:30
+19°C
Завтра +23°C
+19°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,88
  • € 2,11
15. 06. 2017

Розенко: Два миллиона семей получат монетизированные субсидии

До двух миллионов семей претендуют на разовые выплаты в рамках монетизации субсидий. Об этом сообщил вице-премьер Павел Розенко во время селекторного совещания в Кабинете Министров в четверг, 15 июня.

По словам Розенко, на сегодня в списки, по которым будет проводиться выплата монетизированной части сэкономленных субсидий, включено около 1,5 миллиона человек.

"То есть с учетом информации, которая надеюсь в ближайшее время будет предоставлена, эта цифра будет составлять до 2 млн семей, как мы и прогнозировали", – отметил он.

Он также отметил, что на сегодняшний день с заявлениями по поводу монетизации субсидий обратились семь тысяч граждан. Компенсацию люди должны получить до 1 сентября.

Напомним, с 1 мая жилищная субсидия не будет назначаться на следующий период при наличии двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг у потребителя. 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.