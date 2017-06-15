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15. 06. 2017

В ОУН ответили на слова Путина о Медведчуке

После слов президента РФ Владимира Путина о том, что отец Виктора Медведчука "был активным деятелем ОУН", председатель ОУН Богдан Червак сделал заявление в Facebook.

"Путин заявил, что "отец Медведчука был активным деятелем ОУН". Боже, кто только не примазывается к ОУН. Вот теперь – Медведчук. Кстати, не исключаю, что в свое время некий "Медведчук" был сослан в ОУН или УПА с конкретной целью – расколоть подполье, или же ликвидировать кого-то из украинских националистов", - написал Червак.

По словам руководителя организации, такие действия РФ практиковала постоянно.

"От таких действий погиб полковник Евгений Коновалец – создатель ОУН. В "разработке" НКВД-КГБ находились, фактически, все выдающиеся деятели ОУН", - заверил он.

Напомним, ранее Путин во время прямой линии намекнул на офшоры Порошенко.

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Источник: korrespondent.net
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