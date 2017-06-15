Соратники Навального попросили убежища в Украине

Во время прохождения пограничного контроля двое российских оппозиционеров из партии Навального попросили политического убежища. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Мужчины прибыли в пункт пропуска и, предъявив для контроля загранпаспорта граждан Российской Федерации, сразу выразили намерение получить защиту на территории Украины в связи с их политическим преследованием на территории России", - сообщает ГПСУ.

Во время фильтрационных мероприятий, которые проводились совместно с сотрудниками СБУ, было установлено, что граждане относятся к оппозиционному блоку Алексея Навального и за политическую деятельность подвергаются преследованию.

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Обоих мужчин пропустили через границу и направили в миграционную службу.

Напомним, ранее сообщалось, что московский суд арестовал Навального на 30 суток.

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Источник: korrespondent.net