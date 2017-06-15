Линия Путина: внуки, безвиз, офшоры Порошенко

Российский президент Владимир Путин 15 июня провел свою традиционную линию, в ходе которой отвечает на вопросы обычных граждан.

Общение с народом должно было состояться еще в апреле, но было перенесено на лето вскоре после антикоррупционных протестов в нескольких российских городах, вызванных фильмом-расследованием о премьере Дмитрее Медведеве.

Вопросы в основном касались внутренних проблем, но об Украине, конечно, не забыли. Путин цитировал Тараса Шевченко, рассказывал о друге-националисте Викторе Медведчуку и комментировал безвиз.

Корреспондент.net собрал самые интересные цитаты Владимира Путина.

Россия всегда жила под санкциями

На вопрос о санкциях США против РФ и, как они влияют на российскую экономику, Путин ответил, что не удивлен новым санкциям.

"Россия всегда жила под санкциями... Не было бы Крыма, придумали бы что-нибудь другое", - подчеркнул российский президент, отметив, что их вводили, когда чувствовали конкуренцию.

В целом Россия потеряла от санкций около 52 миллиардов долларов, а те, кто их ввел, как заявил Путин, в два раза больше.

Дети живут в Москве

Известно, что у российского президента есть две дочери - Екатерина и Мария. СМИ утверждают, что старшая Мария замужем за голландским бизнесменом.

"Мои дети, несмотря на всякие слухи, живут здесь - в России, в Москве, и внуки у меня есть, они тоже живут нормальной жизнью. Дочери у меня занимаются наукой, образованием, никуда не лезут в политику ни в какую, живут нормальной жизнью. У меня второй внук недавно родился", - сказал Путин.

Он пояснил, что не называет их имена и возраст, чтобы они "не росли по принцами крови".

"Я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли... Стоит мне только сейчас сказать возраст, имя, они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это нанесет ущерб развитию ребенка", - сказал Путин.

Боится навредить украинцам

Звонок из Киева: "Меня зовут Дмитрий. Я хочу задать вопрос. Почему вы нас бросили? Мы чтим память наших дедов, ходим на акции Бессметрный полк. Почему российские телеканалы мажут нас одной краской?"

"Вам большое спасибо, за такую позицию, что дорожите общей историей... Мы это видим и высоко очень ценим", - ответил Путин.

Он подчеркнул, что Россия боится излишней поддержкой нанести ущерб украинцам, поэтому не вмешиватеся во внутриполитические дела Украины.

Медведчук - украинский националист

Путин отметил, что у России много друзей в Украине. "Например, Виктор Медведчук", - уточнила ведущая.

Путин рассказал, что познакомились они, когда тот работал руководителем администрации президента Леонида Кучмы. При этом Путин считает его украинским националистом.

"Его отец был членом ОУН и был осужден советским судом", - сказал Путин.

При этом сам Медведчук с таким определением не согласен, поясняет Путин, "он сам себя называет патриотом".

По словам президента России, у Медведчука есть своя система взглядов на Украину.

"Его система взглядов основана на трудах националистов, которые писали еще в 19 веке. Таких как Грушевский, Франко... Они все исходили из того, что Украина должна быть федеративной", - сказал Путин.

"И кстати Крым они считали не украинским", - подчеркнул российский президент.

Учил Порошенко классике

Ведущая спросила, не хочет ли Путин ответить украинскому президенту Петру Порошенко, который прочитал стихотворение Лермонтова "Прощай, немытая Россия" по случаю введения безвизового режима с ЕС.

Путин заявил, что выступления Порошенко не видел, но ему об этом рассказали.

" Это говорит о том, что он знает русскую классику, интересуется русской литературой, за это хвалю", - сказал Путин. Однако, напомнил он, у стихотворения есть и вторая часть.

"Быть может, за стеной Кавказа/ Укроюсь от твоих пашей,/ От их всевидящего глаза,/ От их всеслышащих ушей", - процитировал президент, отметив, что, говоря о России, Лермонтов имел в виду и те ее области, которые сейчас считаются территорией независимой Украины.

"Так что тут нечего нос задирать", - сказал Путин.

Хочешь быть европейцем - закрой офшоры

Продолжая тему безвиза и поэзии Путин отметил, что не будет приводить в ответ жестких примеров из русской или украинской литературы, поскольку уважает украинцев.

"Можно было бы ответить Петру Алекссевичу, но я не буду этого делать из уважения к украинскому народу, нашей общей истории и общей вере", - сказал он.

"Вот если кто-то хочет быть европейцем - счета свои пусть сначала закроет в офшорных зонах, а потом говорит о благе народа", - добавил Путин.

​​Президент РФ также напомнил, что в литературе есть множество других стихов, после чего напомнил о стихотворении Тараса Шевченко. Доборолась Україна

До самого краю.

Гірше ляха свої діти

Її розпинають. "Надеюсь, что этот период в жизни Украины и украинского народа закончится", - заключил российский президент.

Запретные вопросы в эфире

Во время прямого эфира на экране появлялись вопросы о коррупции, бедности, о третьем президентском сроке и другие вопросы, которые никогда бы не задали ведущие.

"Вы правда верите этим подставным вопросам?", - прочитал следующий вопрос ведущий.

"Что, не понял?" - переспросил президент РФ, и ведущий еще раз его прочитал.

Отвечая, Путин заявил, что это странная постановка вопроса. По его словам, вопросы об уровне жизни и размере зарплат на самом деле волнуют людей.

"Все эти вопросы точно не постановочные", - сказал Путин.

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Источник: korrespondent.net