СБУ: Укрзализныця закупала некачественные запчасти

В СБУ заявили о разоблачении механизма регулярного приобретения чиновниками Укрзализныци некачественной продукции почти на 100 миллионов гривен. Об этом сказано на сайте ведомства.

Сообщается, что чиновники компании регулярно закупали контрафактные запасные части для тягового подвижного состава.

"Использование некачественных запасных частей производственными подразделениями Укрзализныци, одного из тепловозоремонтных заводов и семью локомотивными депо приводило, в частности, к постоянному выходу из строя десятков тепловозов и длительным простоям на внеплановых ремонтах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за этого Укрзализныця также не смогла обеспечить в полном объеме перевозки продукции металлургических комбинатов.

"Это соответственно привело к недополучению госпредприятием доходов, сокращению объемов валютной выручки и уменьшению поступлений в бюджеты всех уровней", - сообщает пресс-служба.

В СБУ добавили, что во время обысков они изъяли документацию, подтверждающую закупку чиновниками неликвидных запчастей.

Сейчас досудебное следствие продолжается, а одному из руководителей Департамента локомотивного хозяйства Украинская железная дорога уже сообщено о подозрении в совершении преступления.

Отметим, что сегодня Генпрокуратура заявила, что чиновников Укрзализныци подозревают в финансировании терроризма. Также утверждается, что они замешаны в соучастии и в интересах России.

А полиция недавно открыла уголовное дело по факту растраты должностными лицами Укрзализныци 185 миллионов гривен.

Источник: korrespondent.net