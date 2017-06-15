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15. 06. 2017

Сенат США ужесточил санкции против России

Сенат США принял законопроект об ужесточении санкций против России и усилении давления на Иран, передает C-SPAN. За него проголосовали 98 сенаторов и лишь двое были против.

Накануне Сенат США одобрил поправку о расширении санкций против России. Отмечалось, "поправка по РФ будет прикреплена к находящемуся на рассмотрении законопроекту о санкциях против Ирана".

Законопроект предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных указами экс-президента США Барака Обамы в связи с конфликтом на Донбассе и аннексии Крыма Россией.

Туда также относятся санкции против граждан России, подозреваемых в кибератаках на политические институты США.

Кроме того, в законопроект включена статья, согласно которой США продолжат выступать против реализации проекта Северный поток-2 и придают приоритетное значение экспорту американского сырья на рынки Европы.

Отметим, что министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн раскритиковали ужесточение санкций Сената США против России.

В Кремле также уже отреагировали на законопроект, заявив, что Россия не хочет нового санкционного противостояния.

Источник: korrespondent.net
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