В СБУ хотят наказывать СМИ за пропаганду России

Глава СБУ Василий Грицак предлагает разработать изменения в законодательство для введения уголовной ответственности за проявления российской пропаганды в украинских СМИ.

Об этом сказано в его обращении.

"Адекватный отпор врагу требует решительных совместных действий, сочетание силы права и силы общественного мнения как оружия против российской агрессии в информационном пространстве", - говорится в нем.

Глава СБУ заявил, что для этого нужно, во-первых, срочно разработать и принять изменения в законодательство Украины об уголовной ответственности.

"СБУ готова присоединиться к этой работе. Наша цель - дать в Уголовном кодексе Украины адекватную правовую оценку всем формам и методам гибридной войны. В условиях агрессии не только военные уставы пишутся кровью, но и законы для предателей", - подчеркнул он.

Во-вторых, по мнению Грицака, нужно заключить "акт информационного единства украинских журналистов в противостоянии врагу".

Глава СБУ добавил, что ответом на пропаганду "должен стать бойкот всем представителям пятой колонны Российской Федерации в информационном пространстве Украины".

"Они должны стать персонами нон-грата на отечественных информационных ресурсах - для сторонников "путинского русского мира" должна остаться только "киселевско-соловьевская" площадка", - подытожил он.

Напомним, что в Раде также хотят украинизировать газеты и журналы. Кроме того, в Украине предложили заблокировать сайты ДНР и ЛНР.