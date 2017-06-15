Американский сенат вывел NASA из санкций против России

Поправка к американскому законопроекту, ужесточающему санкции против России, выводит за пределы документа сотрудничество по линии NASA, передает CNN.

15 июня сенат США абсолютным большинством голосов принял законопроект, который вводит новые санкции против России.

Сенаторы утвердили в целом документ, антироссийские поправки в который были внесены накануне, однако внесли в него уточнение.

Из-под действия санкций было выведено сотрудничество с Россией NASA, а также взаимодействие с Москвой в вопросах коммерческих запусков в космос. Это было необходимо сделать, поскольку российские ракетные двигатели используются на американских ракетах Atlas V и Antares.

Накануне министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн раскритиковали ужесточение санкций Сената США против России.

В Кремле также уже отреагировали на законопроект, заявив, что Россия не хочет нового санкционного противостояния.

Источник: korrespondent.net